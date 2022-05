24. maj - evropski dan parkov

Ljubljana, 24. maja - V Evropi 24. maja obeležujemo dan parkov, ki je posvečen naravnim in narodnim parkom - zavarovanim območjem, ki predstavljajo naravni zaklad. Evropski dan parkov letos poteka pod sloganom Eno z naravo - premisli in se ponovno poveži. Skupnost naravnih parkov Slovenije je ob tem dnevu pripravila vodene oglede, pohode in predavanja.