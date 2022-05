Peti svetovni dan čebel izpostavlja pomen mladih in čebelarstva

Ljubljana, 20. maja - Danes obeležujemo peti svetovni dan čebel. Namenjen je krepitvi zavedanja o pomenu, ki ga imajo čebele in vsi drugi opraševalci za kmetijstvo in biotsko pestrost. Ob letošnjem svetovnem dnevu čebel je v ospredju tema mladi in čebelarstvo. Napovedanih je več dogodkov, med drugim bodo drugič podelili nagrado zlata čebela.