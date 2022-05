Reporter o kritični distanci do vladajočih (23. 5.)

Ljubljana, 23. maja - Marko Medvešek v komentarju 14 let piše o 14. obletnici revije, ki so jo obeležili prejšnji teden. Avtor poudari, da ima revija ves čas izhajanja kritično distanco do vladajočih, specifika slovenske politike pa je privedla do tega, da so bile večinoma na oblasti leve vlade. Kritični so bili tudi do desnih, a so za to imeli manj priložnosti.