Večer o posledicah ravnanja MIZŠ za otroke in mladostnike (24. 5.)

Maribor, 23. maja - Franja Žišt v komentarju Zločin proti generacijam piše o posledicah ravnanja ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport za otroke in mladostnike. Poudarja predvsem njihove zgrešene odločitve med epidemijo covida-19 in dodaja, da bodo otroci in mladostniki tovrstne posledice nosili še dolgo.