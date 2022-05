V ljubljanskem zavetišču prvo srečanje zavetiščnikov in posvojiteljev

Ljubljana, 21. maja - Zavetišče Ljubljana ob dvajseti obletnici delovanja danes vabi na prvo srečanje zavetiščnikov in posvojiteljev, ki so posvojili žival v zavetišču. Namen srečanja je druženje in izmenjava izkušenj posvojiteljev, s srečanjem pa se želijo tudi zahvaliti vsem, ki so zapuščenim živalim dali priložnost za novo življenje, je za STA povedal Marko Oman.