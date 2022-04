Ljubljansko zavetišče odpira vrata za obiskovalce

Ljubljana, 3. aprila - Zavetišče Ljubljana ob svetovnem dnevu zapuščenih živali in dvajseti obletnici delovanja danes med 10. in 18. uro vabi na dan odprtih vrat. Ogled zavetišča bo vodilo in spremljalo osebje zavetišča, ki bo predstavilo njihovo delo in prostore ter odgovarjalo na vprašanja obiskovalcev, so v sporočilu za javnost zapisali v ljubljanskem zavetišču.