Rusija naj bi se bližala "osvoboditvi" regije Lugansk

Moskva, 20. maja - Ruske oblasti so danes sporočile, da njihove enote napredujejo prek vzhodnoukrajinske regije Donbas in se tako bližajo "osvoboditvi" ljudske republike Lugansk. Opozarjajo, da se je ruski vojski predalo preko 1900 ukrajinskih vojakov, v jeklarni Azovstal pa naj bi se še vedno nahajalo do 600 ukrajinskih borcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.