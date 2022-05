Bivši nemški kancler Schröder se umika iz nadzornega sveta Rosnefta

Moskva, 20. maja - Nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder bo zapustil nadzorni svet ruske naftne družbe Rosneft, so danes sporočili iz koncerna. Schröder, ki je bil vodja nadzornega sveta, je sporočil, da ne more podaljšati mandata v tem organu, so še sporočili, pri čemer drugih podrobnosti niso navedli.