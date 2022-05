Furs z rešitvijo za napačne podatke pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za lani

Ljubljana, 20. maja - Finančna uprava RS (Furs) je našla rešitev za zavezance, ki so zaradi uporabe napačnih vhodnih podatkov prejeli napačne odmere obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Tem bo v juniju izdala nove odločbe. "To pomeni, da jim ne bo treba vlagati pritožb, saj bo nova odločba nadomestila prejšnjo, ki je napačna," so danes sporočili iz Fursa.