Pri davčni odmeri obveznosti iz kmetijstva za 2021 napačni podatki

Ljubljana, 13. maja - Furs je za nekatere zavezance za obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 prejel napačne podatke o višini katastrskega dohodka od gozdnih zemljišč, posledično je bil zanje izračun napačen. Zavezancem, ki so v zadnjih dneh prejeli odločbe, svetuje, naj s pritožbo še počakajo. Rešitev naj bi na finančni upravi našli prihodnji teden.

Kot so danes sporočili s Finančne uprave RS, je uprava 6. maja izdala 184.564 odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. "Za nekatere zavezance je finančna uprava po trenutno znanih informacijah prejela napačne vhodne podatke, ki jih finančni upravi posredujejo zunanji viri, in sicer podatek o višini katastrskega dohodka od gozdnih zemljišč, zaradi česar je bil pri določenih zavezancih posledično izračun napačen," so zapisali.

Podatka o številu takšnih zavezancev še nimajo. "Čeprav na finančni upravi nismo odgovorni za napačne izračune katastrskega dohodka, bomo po dokončni razjasnitvi morebitnih napak v posredovanih podatkih aktivno pristopili k rešitvi zadeve," so navedli.

Vsem zavezancem, ki so v prejšnjih dneh prejeli odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021, svetujejo, da z vložitvijo pritožbe trenutno še počakajo. V primeru potrditve napake bodo do sredine prihodnjega tedna poiskali rešitev za sanacijo te problematike in o tem obvestili javnost.