Banke februarja okrepile kreditiranje, dobiček nekaj nižji kot pred letom

Ljubljana, 13. aprila - Banke v Sloveniji so tudi februarja povečale kreditiranje, predvsem podjetjem in gospodinjstvom, ugotavlja Banka Slovenije. Vloge gospodinjstev so se vnovič zvišale, začasna prekinitev poslovanja banke Sberbank pa ni povzročila izrazitejšega umika vlog iz bančnega sistema. Čisti dobiček bank se je medletno nekoliko znižal.