Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 5.)

Ljubljana, 19. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da rusko zunanje ministrstvo zahteva zmanjšanje števila diplomatskega osebja na slovenskem veleposlaništvu v Moskvi. Pisale so tudi o tem, da je število žrtev nesreče v tovarni Melamin naraslo na šest in da je Slovenija od Evropske komisije prejela opomin o ravnanju z radioaktivnimi odpadki.