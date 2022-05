Delo o vojni v Ukrajini (20. 5.)

Ljubljana, 19. maja - Boris Čibej v komentarju Konec, ki ga ne bomo dočakali piše o ugotovitvi, da današnje generacije konca sovražnosti med Rusijo in Ukrajino ne bomo dočakale. Avtor je prepričan, da je vojna v Ukrajini že privedla do tolikšne nepremagljivosti v stališčih Moskve in Kijeva, da lahko rešitev prinese le še vojaška zmaga, do katere je pa še zelo daleč.