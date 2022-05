Zadovoljni z obiskom Hiše kranjske čebele

Višnja Gora, 21. maja - V Višnji Gori je pred pol leta zaživela Hiša kranjske čebele, za kar je občina Ivančna Gorica v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije prenovila tamkajšnjo nekdanjo šolo. Hiša se ponaša z bogato turistično in podjetniško ponudbo, v Zavodu za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, ki z njo upravlja, pa so za zdaj z obiskom zadovoljni.