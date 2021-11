Janša: S Hišo kranjske čebele se bo Slovenija ponašala daleč v prihodnosti

Višnja Gora, 3. novembra - V Višnji Gori so odprli Središče inovativnih tehnologij Apilab - Hišo kranjske čebele, za kar so prenovili nekdanjo šolo. Premier Janez Janša je ob tem dejal, da gre za zahteven in pomemben projekt, ki združuje tradicijo in prihodnost. "Je nekaj, kar bo Slovenija lahko pokazala tako navznoter kot navzven, daleč v prihodnosti," je dejal.