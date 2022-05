V ljubljanski Drami premiera Velikega diktatorja po filmu Charlieja Chaplina

Ljubljana, 11. maja - Na Velikem odru SNG Drama Ljubljana bo drevi premiera predstave Veliki diktator po filmu Charlieja Chaplina v režiji Diega de Bree. Uprizoritev upošteva vso tenkočutnost, nežnost in smešnost pa tudi elegantnost, krhkost in plastičnost karakterizacije likov. Klavirska spremljava v živo podpira burleskno interpretacijo, so zapisali v Drami.