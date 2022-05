Letošnji svetovni dan čebel bo nagovoril predvsem mlade

Ljubljana, 6. maja - Letošnji svetovni dan čebel, ki ga obeležujemo 20. maja, bo v ospredje postavil mlade in čebelarstvo. Kot so sporočili s kmetijskega ministrstva, želijo mladim predstaviti pomembnost opraševalcev, njihove zaščite in učenja veščin čebelarjenja. Tema letošnjega dneva čebel sovpada z evropskim letom mladih.