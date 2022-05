Domžalsko železniško postajo bo nadgradil trojec SŽ-ŽGP, Garnol in GH Holding

Domžale, 21. maja - Direkcija za infrastrukturo je pred dnevi izbrala izvajalca za projekt nadgradnje železniške postaje Domžale, katerega del bo podhod pod železniškimi tiri, ki bo pešcem in kolesarjem omogočil varen prehod med vzhodnim in zahodnim delom mesta. Sprejeta ponudba konzorcija podjetij SŽ-ŽGP, Garnol in GH Holding je vredna 13,9 milijona evrov.