Vrtovec: Gradnja vodiške obvoznice bo stekla sredi meseca

Domžale, 4. marca - Domžale, Mengeš in Trzin so pomembne občine, ki se razvijajo in infrastruktura mora temu slediti, tudi cestna in železniška, je danes v Trzinu dejal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Ob tem je napovedal, da se bo sredi meseca začela gradnja težko pričakovane vodiške obvoznice.