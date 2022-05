Cavusoglu Blinknu ponovil zadržanost Turčije glede Finske in Švedske v Natu

New York, 19. maja - Ameriški državni sekretar Antony Blinken in turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu sta se ob robu zasedanja o prehranski varnosti na Združenih narodih pogovarjala tudi o prošnji Švedske in Finske za članstvo v zvezi Nato, pri čemer je Turek Američanu ponovil zadržanost svoje države glede vstopa skandinavskih držav v zavezništvo.