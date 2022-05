Erdogan vnovič zatrdil, da Turčija nasprotuje članstvu Švedske in Finske v Natu

Ankara, 16. maja - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je bil danes znova kritičen do morebitnega članstva Švedske in Finske v zvezi Nato. Kot je dejal, Turčija nasprotuje članstvu obeh držav, ki ju je vnovič obtožil, da nista zavzeli jasnega stališča do terorizma, obregnil pa se je tudi ob uvedbo sankcij proti Ankari.