Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 5.)

Ljubljana, 18. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da je stranka SDS vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu sprememb zakona o vladi, saj nasprotuje večanju števila ministrstev. Pisale so tudi o slovenski podpori Švedski in Finski ob odločitvi za vstop v zvezo Nato ter o prodaji Alpine.