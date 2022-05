Primorske novice o razmejitvi javnega in zasebnega zdravstva (19. 5.)

Koper, 18. maja - Jasna Arko v komentarju Napenjanje mišic še pred izvolitvijo piše o zdravniškem nasprotovanju razmejitvi javnega in zasebnega zdravstva, ki jo namerava uvesti nova vlada. Avtorica piše, da trenutni sistem zasebnikom in koncesionarjem omogoča, da dobro služijo in plačujejo najete kadre iz javnih ustanov, kar namerava nova vlada odpraviti.