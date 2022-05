Zaradi vloženega predloga za referendum DZ danes še brez odločitve o predlagani reorganizaciji vlade

Ljubljana, 18. maja - DZ zaradi vloženega predloga za razpis posvetovalnega referenduma danes še ni glasoval o predlaganih spremembah zakona o vladi, so pa poslanci o njem opravili razpravo. V poslanskih skupinah nastajajoče koalicije so prepričani, da bo reorganizacija vlade pripomogla k njeni večji učinkovitosti, nasprotnega mnenja pa so v SDS in NSi.