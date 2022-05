Sodniško društvo pozdravlja koalicijsko pogodbo, a je skeptično do koncepta enovitega sodnika

Ljubljana, 17. maja - Predsednica Slovenskega sodniškega društva Vesna Bergant Rakočević pozdravlja dejstvo, da koalicijska pogodba strank Gibanje Svoboda, SD in Levica sodstvo prepoznava kot ključen deležnik pravne države. Do koncepta enovitega sodnika so skeptični, raje bi se zgledovali po rešitvah, ki so jih uvedli v Avstriji.