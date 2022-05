Kandidata Levice za ministra za kulturo in delo sta Asta Vrečko in Simon Maljevac

Ljubljana, 17. maja - V stranki Levica so potrdili, da sta njihova kandidata za ministra Asta Vrečko za resor kulture in Simon Maljevac za resor dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti. Kandidata mora sicer potrditi še članstvo Levice na notranjem referendumu stranke, ki bo predvidoma zaključen v petek, še pravijo v Levici.