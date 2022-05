Iz jeklarne Azovstal evakuirali 250 ukrajinskih borcev

Kijev, 17. maja - Iz jeklarne Azovstal v Mariupolju so evakuirali več kot 250 ukrajinskih borcev, ki so bili tam ujeti več kot dva meseca. 53 huje ranjenih vojakov so prepeljali v mesto Novoazovsk, ki ga nadzorujejo proruski uporniki, 211 pa v mesto Olenivka, prav tako pod nadzorom proruskih upornikov in jih bodo pozneje v okviru izmenjave ujetnikov vrnili Ukrajini.