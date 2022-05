McDonald's bo prodal ruske restavracije

Moskva, 16. maja - Ameriški McDonald's je danes sporočil, da bo po več kot 30 letih zapustil Rusijo in prodal svoje tamkajšnje restavracije lokalnemu kupcu. V podjetju so ocenili, da delovanje v Rusiji ni več vzdržno in skladno z vrednotami podjetja. McDonald's ima v Rusiji 850 restavracij, v katerih je zaposlenih 62.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.