Delodajalci pozivajo koalicijo k posluhu za gospodarstvo

Ljubljana, 16. maja - Delodajalci v oceni koalicijske pogodbe, ki so jo parafirale stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica, pozivajo k posluhu za gospodarstvo. Nova koalicija ima dovolj glasov, da izpelje potrebne reforme in ukrepe, pravijo v Združenju Manager. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ugotavljajo, da se obetajo dodatne obremenitve gospodarstva.