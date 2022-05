Koalicijska pogodba: Na področju kulture napovedani sprememba zakonodaje in modernizacija sektorja

Ljubljana, 14. maja - Na področju kulture so v koalicijski pogodbi med prednostnimi nalogami odprava najbolj spornih političnih odločitev na področju kulture, ohranitev in razvoj neodvisnih medijev, prenova in modernizacija sektorja ter prenova kulturne politike, izboljšanje socialnega položaja samozaposlenih v kulturi in zagotavljanje višjih programskih sredstev.