Bruselj s prvo gospodarsko napovedjo po izbruhu vojne v Ukrajini

Bruselj, 16. maja - Evropska komisija bo predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v Evropski uniji in evrskem območju. To bo prva gospodarska napoved komisije, pri kateri bo upoštevana tudi ruska invazija na Ukrajino, ki je cene energentov, hrane in drugih potrebščin pognala v nebo. To se bo po pričakovanjih odrazilo tudi na napovedi komisije.