Umar v gospodarski napovedi izpostavlja predvsem negotovost zaradi vojne v Ukrajini

Ljubljana, 28. aprila - Gospodarska rast se bo po pričakovanjih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) v prihodnjih dveh letih umirila na okoli tri odstotke. Po besedah direktorice urada Maje Bednaš so umiritev rasti zaradi rastočih cen energentov in ozkih grl v dobavnih verigah pričakovali že pred začetkom vojne, ta pa je pritiske še povečala.