Severovzhod Slovenije zajelo močnejše neurje

Celje/Gornja Radgona, 13. maja - V osrednjem delu Slovenije in na severovzhodu so se danes oblikovale nevihte, ki so predvsem na Štajerskem in Koroškem prerasle v močnejša neurja. Na območju Celja, Dravograda, Gornje Radgone in Ormoža so morali posredovati tudi gasilci, so danes sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.