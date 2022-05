Na Štajerskem zaradi neurja zalite kleti in sproženi plazovi

Maribor, 8. maja - Na Štajerskem se je v soboto zvečer in danes ponoči razbesnelo neurje, ki je povzročilo precej nevšečnosti. Zaradi meteornih voda so morali gasilci med drugim večkrat posredovati v občini Lovrenc na Pohorju, je objavila Uprava RS za zaščito in reševanje. Zaradi posledic neurja so ponekod ceste slabše prevozne. Preglavice so imeli tudi na Koroškem.