Po nadgradnji gorenjske železniške proge v načrtu še nadgradnja postaj

Radovljica/Jesenice, 14. maja - Po nadgradnji gorenjske železniške proge od Kranja do Jesenic je že v teku tudi projektiranje nadgradnje železniških postaj. Med večjimi projekti bo ureditev jeseniške postaje in postaje v Lescah, kjer je v načrtu tudi ureditev izvennivojskega križanja, ki ga prebivalci čakajo že več kot 50 let.