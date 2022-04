Nadgradnja gorenjske železniške proge prvi realizirani slovenski projekt iz načrta za okrevanje

Radovljica, 15. aprila - Nadgradnja železniške proge med Kranjem in Jesenicami je prva dokončana investicija v okviru slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. 166 milijonov evrov vredno investicijo, ki je bila v veliki meri financirana z evropskimi sredstvi, so danes v Radovljici tudi uradno predali svojemu namenu.