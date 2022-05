Festival v Cannesu v 75. izvedbi s spominom na ikone prejšnjega stoletja

pripravila Ksenija Brišar

Cannes, 15. maja - Filmski festival v Cannesu se bo v torek začel v 75. izvedbi. Po dveh letih pandemije bo zaznamovan z nostalgijo za prejšnjim stoletjem in njegovimi ikonami, kot so Maverick, David Bowie in Elvis Presley. V tekmovalnem programu bo 21 filmov ocenjevala žirija pod vodstvom francoskega igralca Vincenta Lindona. Nagrajence bodo razglasili 28. maja.