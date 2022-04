Znani filmi 75. festivala v Cannesu

Cannes, 14. aprila - V glavni tekmovalni program 75. filmskega festivala v Cannesu je uvrščenih 18 filmov. Za zlato palmo za najboljši film se bodo med drugim potegovali režiserji David Cronenberg, Kiril Serebrenikov, brata Dardenne in Christian Mungiu. Na rdeči preprogi pričakujejo Toma Cruisa, Toma Hanksa in Kristen Stewart. Festival bo potekal od 17. do 28. maja.