Kremelj: Vstop Finske v Nato bi pomenil grožnjo Rusiji

Moskva, 12. maja - Ruske oblasti so danes sporočile, da bi vstop sosednje Finske v zvezo Nato zagotovo pomenil grožnjo Rusiji, poročajo tuje tiskovne agencije. Iz ruskega zunanjega ministrstva so sporočili, da bo Rusija prisiljena sprejeti vojaško-tehnične in ostale ukrepe, da bi odvrnila nove grožnje njeni nacionalni varnosti.