V LMŠ in SAB naklonjeni konsolidaciji levosredinskega političnega prostora

Ljubljana, 10. maja - V LMŠ in SAB so po tem, ko je predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob dejal, da si želi sestaviti močno levosredinsko stranko, tudi skozi sodelovanje z LMŠ in SAB, za zdaj redkobesedni. Ne skrivajo pa naklonjenosti konsolidaciji strank na levi sredini, a poudarjajo, da uradni pogovori še niso stekli, o tem pa morajo odločati tudi organi strank.