Veliki diktator na odru ljubljanske Drame o večnih težavah človeštva

Ljubljana, 29. marca - V ljubljanski Drami so na oder postavili predstavo Veliki diktator po filmu Charlieja Chaplina. Kot je povedal režiser Diego de Brea, ni želel delati politične satire, saj je Chaplin preširok in preveč epski, da bi ga zaktualiziral in nalepil na današnje razmere. Težave, na katere opozarja, se pojavljajo v vseh obdobjih. Premiera bo v petek.