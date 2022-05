V Mariboru v urejanje levega nabrežja Drave

Maribor, 9. maja - Mestna občina Maribor je prejšnji teden podpisala pogodbo z izvajalcem del za obnovo Lenta med Studenško brvjo in Vodnim stolpom, ki bo tako maja prihodnje leto dobil novo podobo. Premiki so tudi pri urejanju preostalega levega nabrežja Drave do Železniškega mosta. Zanj je zasebni investitor danes začel idejni natečaj za ureditev območja.