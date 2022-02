V Mariboru se začenja gradnja nove brvi čez Dravo

Maribor, 17. februarja - Mariborski župan Saša Arsenovič in predstavnik podjetja Makro 5 gradnje Peter Smrekar sta danes podpisala pogodbo za izgradnjo nove brvi čez reko Dravo. Ta se bo nahajala pri Starem mostu in bo povezovala Lent na levem in Tabor na desnem rečnem nabrežju. Po zagotovilih izvajalca bo zgrajena v letu dni.