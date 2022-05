Primorske novice o gradnji turističnega objekta v Brdih (9. 5.)

Koper, 8. maja - Mitja Marussig v komentarju Tresle so se terme, rodil se je ... piše o skoraj 20 let starem projektu gradnje Term v Brdih. Ker v občini projekta niso nikoli izpeljali, bodo na to mesto postavili trajnosti turistični kompleks višjega cenovnega razreda. Čeprav avtor z napovedmi ostaja previden, meni, da projekt tokrat dobiva otipljive obrise.