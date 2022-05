Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. in 8. 5.)

Ljubljana, 8. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je predsednik republike Borut Pahor po seznanitvi z uradnimi izidi državnozborskih volitev podpisal ukaz o sklicu prve seje DZ. Poročale so tudi o tem, da še ni znano, ali bo hrvaška nosečnica, ki so ji hrvaške bolnišnice zavrnile opravilo splava, tega opravila v Sloveniji.