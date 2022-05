Vodja Cie: Putin meni, da si ne more privoščiti poraza v Ukrajini

Washington, 8. maja - Ruski predsednik Vladimir Putin meni, da si ne more privoščiti poraza v Ukrajini in zato vztraja pri vojni, hkrati pa ne kaže, da namerava Rusija uporabiti taktično jedrsko orožje, je v soboto na konferenci časnika Financial Times v Washingtonu povedal direktor ameriške obveščevalne agencije Cia William Burns.