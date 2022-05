EU spreminja pravila glede delovanja Eurojusta pri preiskovanju vojnih zločinov

Bruselj, 6. maja - Svet EU, v katerem so zastopane države članice, je danes potrdil nova pravila, ki evropskemu uradu za pravosodno sodelovanje (Eurojust) omogočajo zbiranje, hrambo in analizo dokazov o ključnih mednarodnih zločinih, kot so denimo vojni zločini. Obstoječa pravila namreč niso omogočala ustreznega shranjevanja dokazov o morebitnih vojnih zločinih.