Za nagrado za trajnostno gradnjo v Alpah nominirani trije gorenjski projekti

Bohinj, 8. maja - Za mednarodno arhitekturno nagrado za trajnostno prenovo in gradnjo v Alpah Constructive Alps so letos med 31 nominiranci tudi trije slovenski projekti, in sicer vsi trije z območja Gorenjske. To so bohinjska brv na Rju, Hotel Bohinj ter Šenkova hiša na Jezerskem.