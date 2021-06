Ob deseti obletnici natečaja Constructive Alps razstava na ministrstvu za kulturo

Ljubljana, 11. junija - Na ministrstvu za kulturo (MK) so v sredo ob deseti obletnici mednarodnega natečaja Constructive Alps odprli razstavo najboljših 28 arhitekturnih projektov, ki so prispeli na razpis za arhitekturno nagrado trajnostne prenove in gradnje stavb Constructive Alps 2020. Razstava bo na ogled do 28. junija.