Objavljen poziv za kandidature za drugo nagrado zlata čebela

Ljubljana, 31. januarja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo poziv fizičnim in pravnim osebam ali osebam javnega prava za predlaganje kandidata za podelitev druge nagrade zlata čebela. Tema je ohranjanje čebel in drugih opraševalcev. Poziv bo odprt do 15. marca. Prvi prejemnik zlate čebele je bil Argentinec Lucas Alejandro Garibaldi.